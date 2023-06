Lichaam gevonden onder puin van gebouw in Parijs dat na explosie was ingestort

Hulpdiensten in Parijs hebben dinsdag een lichaam gevonden onder het puin van een gebouw dat vorige week woensdag instortte na een explosie. Het is onduidelijk of het gaat om het lichaam van de lerares die sinds de explosie wordt vermist.

De vermiste vrouw werkte bij de Paris American Academy. Deze mode- en designopleiding was gevestigd in het ingestorte gebouw. De vrouw zou mogelijk onder het puin terecht zijn gekomen. Bij de explosie raakten zestig mensen gewond, onder wie drie kinderen.

De explosie vond rond 16.55 uur plaats in Rue Saint-Jacques, in het vijfde arrondissement van de Franse hoofdstad. Getuigen hoorden een "oorverdovende ontploffing". Ook is een grote vuurbal gezien. Daarna brak een felle brand uit. De hulpdiensten stuurden honderden brandweerlieden naar het historische pand in de Parijse binnenstad om het vuur te blussen.