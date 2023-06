Wagner-baas Prigozhin arriveert drie dagen na gestaakte opstand in Belarus

Delen via E-mail

Wagner-baas Yevgeny Prigozhin is aangekomen in Belarus. Dat zei de Belarussische president Aleksander Lukashenko dinsdag tijdens een bijeenkomst van officieren, meldt het Belarussische staatspersbureau BELTA.

Het Kremlin maakte zaterdag bekend dat Prigozhin naar Belarus zou verhuizen. Die afspraak was een onderdeel van het akkoord dat een einde maakte aan de opstand van de Wagner Group afgelopen weekend. De Wagner-baas zou de opstand staken en in ruil daarvoor strafrechtelijke vervolging ontlopen.

Na de overeenkomst, waarbij Lukashenko als bemiddelaar optrad, trok Prigozhin zijn troepen terug. Maar veel bleef onduidelijk. Zo was lange tijd onbekend of de Wagner-baas inderdaad naar Belarus was vertrokken.