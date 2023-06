Russen executeerden 77 burgers in oorlog, ook Oekraïners pleegden misdaden

Rusland heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meer dan 800 burgers vastgehouden en 77 van hen geëxecuteerd. Daarmee pleegde Rusland oorlogsmisdaden, concludeert een groep mensenrechtenwaarnemers van de Verenigde Naties dinsdag. Ook Oekraïne pleegde misdaden, maar executeerde - voor zover de VN weet - geen burgers.

Aan beide zijden van het conflict worden burgers zonder enige wettelijke basis opgepakt, gemarteld en mishandeld. Dat concludeert de UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) dinsdag in een rapport. De onderzoekers bezochten sinds het uitbreken van de oorlog in februari 2022 zeventig detentiecentra en hielden meer dan duizend interviews.

"We stelden meer dan negenhonderd gevallen vast van willekeurige detentie van burgers, onder wie kinderen en ouderen", zei hoofd van de VN-missie Matilda Bogner op een persconferentie in Oekraïne.

Van de 178 Russische gedetineerden over wie de VN meer informatie kon krijgen, werd meer dan 90 procent gemarteld. In het rapport worden onder andere waterboarding, elektrocutie en het gebruik van een zogenoemde 'hot box' genoemd. Dit laatste betekent dat gedetineerden in hun eentje in een doos worden opgesloten in de hitte.