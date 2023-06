Trump zegt in uitgelekte opname wél geheime documenten over Iran te hebben

Donald Trump heeft in 2021 geheime informatie van de Amerikaanse overheid gedeeld met onder anderen een schrijver en een uitgever. De voormalig president zou hen hebben verteld over een potentieel aanvalsplan op Iran en hen ook de documenten hebben laten zien.

Dat is zeer opvallend, want vorige week zei Trump nog in een interview met FOX News dat hij geen documenten over Iran in zijn bezit had. Uit een gelekte geluidsopname in handen van CNN blijkt het tegendeel. Het gesprek vond plaats in Trumps golfresort Bedminister in de staat New Jersey.