Toestel waarmee Argentinië 'dodenvluchten' uitvoerde, krijgt plek in museum

Veertig jaar na het einde van de militaire dictatuur in Argentinië is een vliegtuig teruggebracht dat destijds voor de beruchte dodenvluchten werd ingezet. Het toestel, dat een plek krijgt in een museum, werd maandag op het militaire deel van de luchthaven van Buenos Aires gepresenteerd.

Tijdens de militaire dictatuur in Argentinië, die duurde van 1976 tot 1983, verdwenen naar schattingen van mensenrechtenorganisaties ruim 30.000 mensen. Sommigen van hen werden uit het laadruim van dit en andere vliegtuigen levend in de rivier Rio de la Plata geworpen.

Uit dit vliegtuig, dat vanuit de Verenigde Staten naar Argentinië is teruggereisd, zijn in 1977 twaalf mensen in de rivier geworpen. Onder hen waren drie medeoprichtsters van de Dwaze Moeders en twee Franse nonnen.

De Dwaze Moeders is een beweging die in 1976 ontstond uit moeders die bij de autoriteiten om opheldering vroegen over hun vermiste kinderen. Toen de autoriteiten de vrouwen niet wilden ontvangen, kwamen de moeders zwijgend bijeen op het Plaza de Mayo, een bekend plein in Buenos Aires. Ze herhaalden die stille demonstraties bijna dertig jaar lang wekelijks. De Dwaze Moeders waren te herkennen aan hun witte hoofddoeken.

Dwaze Moeders wijzen toestel in museum af

Eindbestemming van het vrachttoestel is La Ex Esma, waar het tentoongesteld gaat worden. Dit is nu een museum, maar was tijdens de dictatuur een geheime gevangenis waar naar schatting van mensenrechtenorganisaties meer dan vierduizend mensen gefolterd en vermoord werden.