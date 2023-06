Poetin bedankt Wagner-soldaten en geeft keuze: vecht mee of ga naar Belarus

De Russische president Vladimir Poetin heeft de soldaten van huurlingenleger Wagner Group bedankt voor het niet doorzetten van hun opstand. Daarmee is bloedvergieten voorkomen, zei Poetin in een televisietoespraak. Wagner-troepen die meededen aan de opstand kunnen volgens Poetin een contract bij het ministerie van Defensie tekenen, of moeten naar Belarus verhuizen.

Poetins toespraak volgde op een eerdere verklaring van Wagner Group-leider Yevgeny Prigozhin. Hij gaf daarin aan dat de opstand van zaterdag een noodgedwongen zet was om het huurlingenleger van de ondergang te redden. De groep zou anders op 1 juli opgedoekt worden, aldus Prigozhin.

De Russische president ging niet op deze uitspraken in, maar richtte zich vooral op de opstand zelf. Hij zei onder meer dat alle pogingen tot onrust of chantage in Rusland "gedoemd zijn te mislukken". Hij roemde de eenheid van het Russische volk.

Hierop besloot hij de Wagner-troepen te bedanken voor het stoppen van hun opmars richting Moskou. Poetin noemde "de meesten" van hen "patriotten".