Levenslang voor man die vijf mensen doodschoot in Amerikaanse lhbti-club

De 23-jarige man die vorig jaar november het vuur opende in een Amerikaanse lhbti-club, krijgt een levenslange celstraf. Hij bekende maandag schuldig te zijn aan vijf moorden en 46 pogingen daartoe in club Q in Colorado Springs.

De schutter liep op 19 november iets voor middernacht de populaire Club Q binnen en begon op de gasten te schieten. Hij maakte tientallen slachtoffers tot bezoekers hem wisten te overmeesteren. Uiteindelijk kostte de schietpartij aan vijf mensen het leven.

De aanklager zei dat het ging om een zogenoemde 'misdaad uit vooringenomenheid'. De schutter zou geregeld homofobische scheldwoorden hebben gebruikt. In de rechtszaal ontkende hij dat niet.

De advocaten van de schutter zouden een deal hebben gesloten met de aanklagers over de levenslange gevangenisstraf. De schutter zei de voorwaarden van die overeenkomst te accepteren. Dat betekent dat hij de rest van zijn leven in de cel moet doorbrengen. Hij maakt ook geen kans om eerder vrijgelaten te worden.