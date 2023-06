Oekraïne ziet nog steeds Wagner-troepen, Moskou is weer van het slot

Er zijn geen aanwijzingen dat het Wagner-huurlingenleger de conflictgebieden in Oekraïne heeft verlaten. Dat zegt een adviseur van de Oekraïense president maandag tegen persbureau Bloomberg. Er heerst grote onduidelijkheid nu Wagner-huurlingen na een overeenkomst met het Kremlin hun opmars naar Moskou hebben gestaakt.

Volodymyr Zelensky's adviseur Podolyak ziet geen troepenverplaatsingen in de regio Luhansk. In die regio was de hoofdmacht van Wagner gevestigd. "Ik begrijp dat ze hun taken en afspraken nog niet hebben afgerond en dat er nog geen kijk op hun nieuwe logistiek is", zegt Podolyak.

Oekraïne probeert in te schatten wat er in het Russische leger verandert na de opstand van de Wagner Group. Het zou voor het Oekraïense leger goed nieuws zijn als de huurlingen vertrekken, aangezien die volgens Podolyak "veel agressiever en bekwamer op het strijdveld zijn dan het Russische leger".

Wagner-baas Yevgeny Prigozhin stopte zaterdagavond na een akkoord met het Kremlin zijn opmars naar Moskou. In het door Belarus bemiddelde de-escalatievoorstel zou zijn opgenomen dat Prigozhin niet wordt vervolgd en zich in Belarus zal vestigen. Het is onduidelijk of hij daar is aangekomen.

Ook is onduidelijk in hoeverre de eisen van Prigozhin zijn ingewilligd. Zo wilde hij dat de legertop afgezet wordt. De minister van Defensie Sergei Shoigu was een van de mensen waar Prigozhin veel kritiek op had. De bewindsman bezoekt volgens het Russische persbureau RIA maandag de Russische troepen.

Geen antiterrorismemaatregelen meer in Moskou

Burgemeester Sergey Sobyanin schrapt de antiterrorismemaatregelen in Moskou die na de opstand zijn genomen. Dat kondigde Sobyanin maandag aan op Telegram. De beveiliging van diverse gebouwen was aangescherpt en Moskovieten hadden het advies gekregen om hun reizen te beperken. Voor een deel van de inwoners van de Russische hoofdstad is maandag een extra vrije dag.

Ook in de regio's Moskou en Voronezh zijn de maatregelen opgeheven. Dat melden Russische media op basis van de Russische veiligheidsdienst FSB. Volgens de landelijke antiterrorismecommissie in Rusland is de situatie in het land nu "stabiel".