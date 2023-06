AfD wint voor het eerst regionale verkiezing  in Duitsland

De rechts-populistische partij AfD heeft voor het eerst een regionale verkiezing gewonnen in Duitsland. De kandidaat van AfD wordt districtsbestuurder in de deelstaat Thüringen. Het gaat om een klein gebied, maar de verkiezing doet veel stof opwaaien.

AfD dankt haar opkomst volgens analisten aan de manier waarop de partij inspeelt op negatieve sentimenten onder kiezers over onder meer immigratie en de overgang naar een groene economie. De partij is zelfs van plan om een kanselierskandidaat te nomineren voor de federale verkiezingen van 2025. AfD is vooral populair in het oosten van Duitsland.