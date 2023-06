Duizenden Noord-Koreanen de straat op met anti-Amerikaanse leuzen

Delen via E-mail

Bij verschillende grote bijeenkomsten in Noord-Korea hielden betogers dit weekend borden vast met anti-Amerikaanse leuzen.

Staatsmedia delen maandag beelden van Noord-Koreanen die borden omhooghielden met daarop teksten als "het hele vasteland van de Verenigde Staten ligt op schietafstand" en "de imperialistische VS richten de vrede te gronde".

Zo'n 120.000 werknemers en studenten waren opgetrommeld voor de bijeenkomsten in hoofdstad Pyongyang, zo meldt staatspersbureau KCNA. Dit gebeurde onder meer in een stadion in de stad werd daarmee de start van de Koreaanse oorlog 73 jaar geleden gemarkeerd.