Isaac B., belangrijke handlanger van gezochte Jos L., opgepakt in Turkije

De voortvluchtige crimineel Isaac B. is zondag in Turkije opgepakt, meldt Het Parool . Hij geldt als de rechterhand van Jos L. ('Bolle Jos'), de meest gezochte crimineel van Nederland op dit moment.

Isaac B. werd afgelopen december door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. In februari werd hij in België tot nog eens zes jaar veroordeeld. B. is onder meer schuldig bevonden aan het leiden van een criminele organisatie, drugshandel en witwassen van miljoenen euro's.