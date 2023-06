Australische biologen vinden reptielensoort die uitgestorven leek

Wetenschappers in Zuid-Australië zijn op de Victoriaanse grondagame gestuit, terwijl werd gedacht dat die reptielensoort was uitgestorven. De vindplaats is niet bekendgemaakt om het dier te beschermen.

De laatste keer dat het 15 centimeter lange diertje werd gezien, was meer dan een halve eeuw geleden. Dat was in 1969, in de grasgebieden ten westen van de stad Melbourne.

Daarna is het dier nooit meer waargenomen. Maar na wat onofficiële meldingen over het dier wordt sinds 2017 officieel gezocht naar het diertje.

Nu de reptiel is teruggevonden maakt de overheid in Australie geld vrij voor een beschermingsprogramma. Er wordt onder meer een fokprogramma opgezet in de dierentuin van Melbourne. Daarmee moet voorkomen worden dat de diersoort alsnog uitsterft.