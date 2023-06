Nederlandse Solange Dekker wint grootste missverkiezing voor transvrouwen

Solange Dekker is zondag in het Thaise Pattaya gekroond tot Miss International Queen 2023. De 27-jarige Nederlandse versloeg bij het evenement, dat wordt gezien als de grootste missverkiezing voor transvrouwen ter wereld, meer dan twintig concurrenten uit andere landen.

"De boodschap die ik de wereld wil laten zien, is dat je nooit moet stoppen met in jezelf te geloven", zei Solange in haar overwinningsspeech. Ze is de opvolger van Fuschia Anne Ravena uit de Filipijnen, die vorig jaar werd verkozen tot Miss International Queen.

Dekker is de eerste Nederlandse en zelfs de eerste Europese winnares van de verkiezing, die sinds 2004 bijna jaarlijks gehouden wordt in Thailand. Alleen in 2008, 2017 en 2021 werd het evenement niet gehouden. Het doel van het evenement is de acceptatie van transvrouwen in de samenleving bevorderen.

Dekker deed voor het eerst mee, maar was al wel eerder bij andere missverkiezingen te bewonderen. In 2020 werd de Amsterdamse de eerste transvrouw die een missverkiezing won in Nederland: Miss Intercontinental of Noord-Holland. Bij een missverkiezing in Barcelona haalde ze de top tien.

Blijdschap bij Solange Dekker (met kroon) Foto: EPA