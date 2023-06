Nederlandse Solange Dekker wint grootste missverkiezing voor trans vrouwen

Delen via E-mail

De Amsterdamse Solange Dekker is in Thailand gekroond tot Miss International Queen 2023. De 27-jarige won van meer dan 20 trans vrouwen uit andere landen.

"De boodschap die ik de wereld wil laten zien, is dat je nooit moet stoppen met in jezelf te geloven", zegt Solange in haar speech die ze hield na haar overwinning, zo meldt RTL Nieuws.