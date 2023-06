Dode en gewonden doordat achtbaankarretje ontspoort in Zweeds pretpark

In de Zweedse hoofdstad Stockholm is zondag een dode gevallen bij een ongeluk met een achtbaan in het attractiepark Gröna Lund. Negen anderen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt SVT Nyheter . Onder hen zijn meerdere kinderen en drie zwaargewonden.

Het ongeluk gebeurde volgens SVT met de Jetline-achtbaan in Gröna Lund. Een karretje van die achtbaan zou zijn ontspoord en naar beneden gestort. Het pretpark werd daarop ontruimd. Er is veel politie ter plaatste en ook een ambulancehelikopter is uitgerukt. Eerder werd gemeld dat in totaal veertien mensen gewond waren geraakt, maar dat aantal is naar beneden bijgesteld.

Een verslaggever van SVT stond in de rij van de betreffende achtbaan toen het ongeluk gebeurde. "Ik hoorde een metaalachtige plof en toen begon de attractie te trillen", zegt ze. Haar man, die niet in de rij stond, zag hoe het rijtuig losschoot en naar beneden viel. Volgens hem gebeurde dat van grote hoogte terwijl er nog mensen in zaten.

Expressen, dat geen aantal gewonden noemt, schrijft dat meerdere inzittenden van de attractie na het ongeluk gewond op de grond lagen. Ook zaten mensen vast in de wagon die naar beneden was gekomen.

Volgens het attractiepark bereikt de Jetline-achtbaan snelheden tot 90 kilometer per uur. De baan van de achtbaan is 800 meter lang en 30 meter hoog. Een woordvoerder van het park zegt tegen Aftonbladet dat het park pas weer opengaat "als we tot op de bodem hebben uitgezocht hoe dit kon gebeuren". Ook de politie doet onderzoek.