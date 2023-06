Rust terug in Rostov aan de Don, Prigozhin houdt zich stil na deal met Rusland

Wagner Group, het huurlingenleger van Yevgeny Prigozhin, heeft Rostov aan de Don verlaten. Zaterdag had Wagner het militaire hoofdkwartier van de Russen in de stad overgenomen. Na een deal met Rusland zou Prigozhin vertrekken naar Belarus, maar daar lijkt hij nog niet te zijn aangekomen.

Meer dan tienduizend vierkante meter aan wegen in Rostov aan de Don zijn beschadigd door zware voertuigen van de Wagner Group. De reparaties gaan snel van start en moeten twee dagen duren. Dat zegt de burgemeester van de stad zondag op Telegram.

De rust lijkt teruggekeerd. Gemeentelijke diensten hebben de stad volgens de burgemeester schoongemaakt. Volgens regionale autoriteiten zijn de reisbeperkingen in de regio van Rostov opgeheven. Het autoverkeer en het openbaar vervoer zouden ook weer op gang zijn gekomen.

Het is een sterk contrast met de mars van de Wagner Group richting Moskou die zich zaterdag afspeelde. Vrijdag beweerde Prigozhin dat een kamp van Wagner werd gebombardeerd door de Russische krijgsmacht. In Oekraïne vecht het huurlingenleger voor de Russen. Wagner-strijders staken toen de Russische grens over en trokken via Rostov aan de Don richting Moskou.

Na bemiddeling door de Belarussische president Alexander Lukashenko werd de tocht afgeblazen. Prigozhin zou zonder vervolgd te worden naar Belarus verhuizen.

Geen berichten meer op Telegram

Persbureau AP meldt dat er nog geen signalen zijn dat Prigozhin in Belarus is aangekomen. Ook heeft Prigozhin sinds de deal met Rusland niets meer van zich laten horen op Telegram. Dat is opmerkelijk, want tijdens zijn mars door Rusland plaatste hij daar meerdere audioberichten en video's.