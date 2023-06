Grieken opnieuw naar de stembus, premier hoopt op meerderheid in tweede ronde

De Grieken gaan zondag opnieuw naar de stembus om een parlement te kiezen. Premier Kyriakos Mitsotakis hoopt op een absolute meerderheid in het parlement. Of dat gaat lukken is onzeker.

Vorige maand haalde Mitsotakis' conservatieve partij Nieuwe Democratie veruit de meeste stemmen binnen, maar de behaalde 40 procent was niet genoeg voor een meerderheid. Omdat de premier geen coalitie wil vormen met een kleinere partij, stuurde Mitsotakis aan op nieuwe verkiezingen. In de tweede ronde gelden andere regels, waardoor de winnende partij tientallen bonuszetels krijgt in het driehonderd leden tellende parlement.

Ook de oppositie ging voor een tweede ronde in de hoop de achterstand op Mitsotakis weg te kunnen poetsen in de tussenliggende tijd. Dat lijkt onbegonnen werk. De linkse partij Syriza werd in mei de tweede partij, maar kreeg slechts de helft van de stemmen die Nieuwe Democratie wist binnen te slepen. De peilingen tonen sindsdien weinig veranderingen.

Bootongeluk lijkt geen reden voor Grieken om anders te stemmen

De verkiezingen zijn deels overschaduwd door het grote bootongeluk voor de Griekse kust, waarbij vorige week honderden migranten omkwamen. Syriza's leider Alexis Tsipras zette zijn vraagtekens bij het optreden van de Griekse kustwacht, maar dat heeft de partij waarschijnlijk geen goed gedaan. Volgens analisten staan veel Grieken achter het strenge migratiebeleid van de regering die de kustwacht gebruikt om de grenzen te bewaken.