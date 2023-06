'VS wisten half juni al dat Prigozhin in opstand wilde komen'

Amerikaanse spionnen hebben half juni al signalen opgevangen dat Yevgeny Prigozhin van plan was in opstand te komen tegen de Russische machtshebbers, meldt The Washington Post

De exacte plannen en het tijdstip van Prigozhins plannen waren niet duidelijk, tot vlak voordat hij Rusland introk. Maar volgens bronnen in Washington wisten de autoriteiten kort daarvoor wel degelijk dat er 'iets' kon gebeuren.

In de afgelopen twee weken waren er wegens de 'onduidelijke signalen' grote zorgen over wat er precies zou plaatsvinden. Dat ging vooral over de vraag of president Vladimir Poetin aan de macht zou blijven. Maar ook zou de instabiliteit in het land een gevaar kunnen vormen voor het beheer van nucleaire wapens van Rusland.

Naast het Witte Huis zouden ook hoge functionarissen in het Pentagon, bij Buitenlandse Zaken en in het Congres op de hoogte zijn gebracht van de informatie over een mogelijke opstand door Prigozhin.

De spanningen tussen het Russische leger en Wagner escaleerden vrijdag. Dat gebeurde volgens Prigozhin nadat de Russen Wagner-kampen in Oekraïne hadden aangevallen. Wagner vecht aan Russische zijde in de oorlog in Oekraïne. Daarop kondigde Prigozhin aan wraak te nemen op de Russische legerleiding.