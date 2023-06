Dit is wat we weten over de Wagner-opstand in Rusland

Het Russische huurlingenleger Wagner Group, dat aan de kant van de Russen meevocht in Oekraïne, heeft zich tegen Rusland gekeerd. President Vladimir Poetin noemt hun opstand "een dolkstoot in de rug". Dit is wat we nu weten.

De spanningen tussen het Russische leger en Wagner escaleerden vrijdag, nadat de Russen volgens Wagner-baas Yevgeny Prigozhin Wagner-kampen in Oekraïne hadden aangevallen. Wagner vecht aan Russische zijde in de oorlog in Oekraïne. Daarop kondigde Prigozhin aan wraak te nemen op de Russische legerleiding.

Prigozhin en zijn militaire eenheden trokken vervolgens naar de Zuid-Russische plaats Rostov aan de Don, niet ver van de grens met Oekraïne, voor onderhandelingen met de Russische strijdkrachten.

Rostov is een belangrijk militair knooppunt voor de oorlog in Oekraïne. Het zuidelijke militaire commando van de Russische strijdkrachten is er gevestigd. Een groot deel van de operaties in Oekraïne wordt van daaruit gecoördineerd.

Wagner heeft in Rostov aan de Don de controle over alle militaire gebouwen overgenomen, inclusief het militaire vliegveld. Het Britse ministerie van Defensie meldt zaterdag dat er inmiddels ook militaire spanningen zijn in de gebieden rond Rostov aan de Don. Ook in de stad Voronezh, op zo'n 500 kilometer van de hoofdstad Moskou, lopen de spanningen volgens de gouverneur van de regio inmiddels op.

Wagner-huurlingen 'vrijwel zeker' op weg naar Moskou

Prigozhin plaatste zaterdagochtend vroeg een verklaring op sociale media waarin hij stelt dat hij 25.000 manschappen heeft die "bereid zijn om te sterven" en onderweg zijn naar Moskou om de Russische legerleiding omver te werpen. "We zullen iedereen die ons in de weg staat vernietigen."

Het Britse ministerie van Defensie bevestigt dat Wagner-eenheden verder richting het noorden trekken. "Die hebben vrijwel zeker het doel Moskou te bereiken", is te lezen in een update. Russische strijdkrachten treden volgens de Britten niet op tegen de huurlingen.

Hoe de crisis zich zal ontvouwen valt of staat met de loyaliteit van de Russische troepen, die van de nationale garde in het bijzonder, zegt het Britse ministerie van Defensie. De veiligheidsdiensten in Moskou zijn inmiddels in een hogere staat van paraatheid gebracht. In Sint-Petersburg hebben de veiligheidsdiensten een inval gedaan bij het Wagner-hoofdkwartier.

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) is het nog maar de vraag of Wagner in staat zal zijn om de Russische militaire top in Moskou omver te werpen. Het instituut zegt dat Wagner-leider Prigozhin medestanders nodig heeft binnen de Russische krijgsmacht, maar die vermoedelijk niet zal treffen. Poetin probeert dat in ieder geval te voorkomen.

Onrust is 'slechts het begin'

Poetin sprak in een televisietoespraak op zaterdagochtend van "binnenlandse muiterij, landverraad, afpersing en terrorisme". De president kondigde verder "doortastend optreden in Rostov aan de Don" aan. Hoe dat optreden er precies uit zal zien, zei hij niet.

President Poetin riep de betrokkenen op om hun opstand, die hij omschreef als "een dolkstoot in de rug", te staken. "Samen met het vaderland zullen we iedere beproeving doorstaan en er nog sterker uitkomen."

Ook de Oekraïners hebben inmiddels gereageerd. De opstand van de huurlingenbaas Prigozhin in het zuiden van Rusland is "slechts het begin" van binnenlandse strijd in Rusland, zei Mychailo Podolyak, een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben laten weten dat ze de situatie in Rusland op de voet volgen. Volgens de Franse president Emmanuel Macron blijft zijn land focussen op hulp aan Oekraïne. Ook de Amerikaanse president Joe Biden wordt voortdurend op de hoogte gehouden, laat het Witte Huis weten. Volgens Italië plukt Rusland de zure vruchten van zijn invasie in Oekraïne.

Het Nederlandse ministerie van Defensie volgt de situatie in Rusland ook "op de voet", laat defensieminister Kajsa Ollongren desgevraagd via haar woordvoerder weten. Wel is het nu nog te vroeg voor conclusies, benadrukt Defensie.