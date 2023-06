Antwoord op jullie vragen: wat gebeurde er met de lichamen in de onderzeeër?

De vermiste onderzeeër die toeristen naar het wrak van de Titanic bracht, lijkt geïmplodeerd te zijn. Jullie stuurden massaal vragen over dit drama in. NU.nl legde die voor aan marinejournalist Jaime Karremann van Marineschepen.nl

Wat houdt imploderen precies in?

"Imploderen is het tegenovergestelde van exploderen. In dit geval betekent dat dat de onderzeeboot in elkaar is geklapt door de gigantische waterdruk op de diepte waar deze boot was."

Wat gebeurt er met het menselijk lichaam bij een implosie op die diepte?

"Het menselijk lichaam is gebouwd voor de druk zoals we die op land ervaren. De druk op de diepte waar de Titan opereerde is dus ook onmiddellijk fataal voor de mens. Maar waarschijnlijk zijn de inzittenden niet omgekomen door de druk zelf. Bij de implosie van de Titan wordt (een deel) van de boot in een oogwenk in elkaar gedrukt, waardoor mogelijk delen versplinterden en door de boot schoten. Bovendien werd de lucht in de boot razendsnel in elkaar gedrukt, waardoor gigantisch hoge temperaturen worden bereikt."

"Dat kan ook verklaren waarom er geen pogingen worden ondernomen om de stoffelijke resten te bergen."

Waren de inzittenden zich bewust van de implosie?

"Niet van de implosie. Die gebeurde in milliseconden. Mogelijk hebben zij kort voor het ongeval wel signalen gekregen dat er iets mis was met de romp of andere delen van de boot. Maar dat is niet bekend."

Hoe vaak is de Titan al naar de Titanic geweest?

"De Titan was in 2021 zes keer en in 2022 zeven keer afgedaald, volgens de site Geekwire. Het is niet bekend hoeveel mislukte afdalingen daar bij zitten. Want het gebeurde wel dat de Titan naar 3,8 km afdaalde, maar de Titanic niet kon vinden, ondanks de aanwijzingen van het moederschip. Zo verloor de Titan tijdens een van de expedities contact met het moederschip aan de oppervlakte, waardoor de onderzeeër 2,5 uur doelloos ronddwaalde."

Waarom is de onderzeeër nu stuk gegaan, en niet bij de twee eerdere duiken?

"Dat is niet bekend. Er zijn veel oorzaken mogelijk. De boot kan bijvoorbeeld beschadigd zijn geraakt bij het uit het water halen of in het water zetten, zonder dat dat is opgemerkt. Doordat de boot meerdere keren naar maximale duikdiepte is gegaan, kan het zijn dat delen van de boot, zoals de drukhuid, het raam of andere zwakkere punten, verzwakt zijn geraakt. De druk duwt de boot namelijk wel in elkaar en een romp kan niet onbeperkt naar maximale diepte."

"De Titan is bovendien gemaakt van titanium en glasvezel. Hier is weinig ervaring mee op gebied van onderzeeboten."

Waarom mocht de onderzeeër überhaupt naar beneden? Hoe zit het met certificering? Klopt het dat het bedrijf en de CEO de regels aan hun laars lapten?

"Er was voor zover bekend geen sprake van certificering of een ontwerp dat is goedgekeurd door een keuringsinstantie. Door experts binnen en buiten het bedrijf OceanGate zou wel gewaarschuwd zijn voor problemen met de Titan. De CEO van OceanGate heeft zelf in een video gezegd dat hij de regels aan zijn laars lapte, omdat hij vond dat die beperkend waren."

Waarom was het zoekgebied zo groot als de onderzeeër vanaf het moederschip recht naar beneden ging en de bestemming ook bekend was?

"Er werd ook boven water gezocht, omdat de onderzeeboot mogelijk naar de oppervlakte was gekomen. Zo'n kleine onderzeeboot kan dan al snel afdrijven en dus werd er in een groot gebied gezocht."

"Onder water was het gebied kleiner, maar is het lastig zoeken. De zeebodem is niet vlak, maar een ruw landschap vol bergen, ravijnen en rotsen. Een groot deel van de zeebodem is niet in kaart gebracht en dus is het lastig zoeken naar zo'n kleine cilinder op kilometers diepte. Dat gebeurt met sonar, maar dan moet wel iedere afwijking worden onderzocht en dat kost tijd."

Werd deze onderzeeër echt bestuurd met een controller?

"Voor zover valt na te gaan wel en dat is ook goed mogelijk. Het onderzeebootje werd bestuurd door kleine scheepsschroeven, ofwel thrusters. Daar is geen stuurwiel of ander middel voor nodig. Hoewel de kleine en simpele Titan niet te vergelijken is met een militaire onderzeeboot, hebben veel moderne militaire onderzeeboten ook geen stuurwiel. Zij worden bestuurd met joysticks. Toch komt ook de besturing vrij simpel over, omdat er geen back-up-systemen lijken te zijn geweest."

Hoe communiceerde de onderzeeboot eigenlijk met de bovenwereld? Er wordt gesteld dat na een uur het contact verbroken werd. Was dit via een kabel? Of een of andere draadloze techniek? En was dit puur data, of konden de inzittenden daadwerkelijk praten met de oppervlakte?

"De onderzeeboot had geen communicatie via een kabel. De boot zelf verzond ieder kwartier een ping, een geluidsignaal. Aan de hand daarvan kon het moederschip boven water de locatie bepalen van de onderzeeboot. Onder water is er namelijk geen internet, mobiel verkeer, radar of gps mogelijk. Ook konden de inzittenden niet praten met het moederschip. Zonder kabel is de communicatie onder water heel lastig."

"Het moederschip liet aan de hand van simpele tekstberichtjes, die meegezonden worden in een geluidssignaal als bij een modem, weten of de onderzeeboot naar links of rechts moest om de Titanic te kunnen vinden."

Wat zou het klopgeluid geweest kunnen zijn?

"Dat is niet bekend. Onder water is er heel veel geluid. De oceaan is niet stil. Er zijn onderzeese vulkaanuitbarstingen, grote scholen vissen die veel lawaai maken en nog veel meer. De sonoboeien die door vliegtuigen in het water zijn gegooid zijn gevoelig, maar wel ontworpen om onderzeeboten op te sporen."

Zijn er eerder onderzeeërs geïmplodeerd?

"Ja. Er zijn militaire onderzeeboten verloren gegaan op dieptes die groter waren dan hun maximale duikdiepte. Zo implodeerde de Amerikaanse nucleaire onderzeeboot USS Thresher in 1963. Het was op grote diepte in de problemen geraakt en kon door een ontwerpfout niet meer naar de oppervlakte. Dat ongeluk heeft trouwens tot aanpassingen bij de Nederlandse Walrusklasse geleid, waardoor deze boten duurder werden en later beschikbaar kwamen."

"Een ander voorbeeld is ARA San Juan, de Argentijnse onderzeeboot die in 2017 verloren ging. Die boot kwam op geringe diepte in de problemen, maar zonk naar een diepte die groter was dan waar de drukhuid tegen bestand was en implodeerde."

