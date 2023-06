Duitsland maakt arbeidsmarkt toegankelijker voor geschoolde migranten

Delen via E-mail

Een nieuwe wet moet het voor geschoolde migranten makkelijker maken om in Duitsland aan het werk te gaan. Een meerderheid van de Duitse Bondsdag heeft vrijdag met het wetsvoorstel ingestemd.

De Bondsrepubliek kampt in veel beroepsgroepen met een nijpend tekort aan personeel. Het wetsvoorstel gaat uit van een beoordelingsstelsel met punten. Migranten met een hoge score, bijvoorbeeld dankzij hun opleiding, werkervaring en talenkennis, kunnen dan een soepelere toelatingsprocedure doorlopen.

De coalitieregering van sociaaldemocraten, liberalen en Die Grünen is enthousiast over het voorstel. Maar oppositiepartijen CDU en AfD stemden tegen, omdat ze vrezen dat het in hun ogen bureaucratische en ingewikkelde systeem ook ongeschoolden zou helpen en aantrekken. Oppositiepartij Die Linke onthield zich van stemming.