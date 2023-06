Van duik naar de Titanic tot implosie: zo verliepen de laatste dagen van de Titan

Na een omvangrijke zoektocht kregen we donderdag duidelijkheid over de Titan: de vermiste onderzeeër lijkt volgens experts te zijn geïmplodeerd. De vijf opvarenden zijn daarbij omgekomen. Zo verliepen de expeditie en de zoek- en reddingsoperatie.

Voorafgaand aan vrijdag: voor een smak geld naar de Titanic

Het verhaal van de Titan begint in 2021. Dan wordt de eerste duiktocht naar de Titanic aangeboden door OceanGate Expeditions. Een kaartje voor een van de vier zitplekken voor toeristen kost dan 125.000 dollar (destijds zo'n 105.000 euro).

Een jaar later, wanneer de Titan voor de tweede keer met toeristen richting de Titanic gaat, kost de tocht het dubbele: 250.000 dollar per persoon. Datzelfde prijskaartje hangt op 16 juni 2023, de dag waarop de derde tocht begint, nog steeds aan een zitplek in de Titan. Dat is dan omgerekend zo'n 228.000 euro.

Vrijdag: Expeditie begint

De expeditie naar het wrak van het legendarische cruiseschip begint op het Canadese eiland Newfoundland. De vijfkoppige bemanning vertrekt vanuit de grootste stad van het eiland: St. John's.

Ze stappen daar op de Polar Prince. Het ondersteunende schip brengt de bemanning samen met de onderzeeër richting de Titanic. De Titan moet de opvarenden naar het scheepswrak krijgen, dat op zo'n 3.800 meter diepte ligt.

Zaterdag: Britse miljardair aan boord

De Britse miljardair Hamish Harding is een van de toeristen die meegaan in de onderzeeër. Hij laat op Facebook weten dat het vaartuig snel een duik zal maken.

"Dit wordt vanwege de slechtste winter in jaren waarschijnlijk de eerste en enige missie naar de Titanic dit jaar. Morgen (zondag, red.) gaan we proberen te duiken", schrijft Harding. Het is het laatste Facebook-bericht van de miljardair.

Onder de toeristen was de Britse miljardair en avonturier Hamish Harding. Foto: AP

Zondag: Titan duikt en komt niet meer boven

Rond 13.00 uur (Nederlandse tijd) begint de Titan met de duik. De tocht naar de oceaanbodem moet zo'n twee uur duren.

Maar nog geen twee uur later is er iets mis. De verbinding tussen de onderzeeër en het ondersteunende schip wordt verbroken.

De tweede alarmbel rinkelt om 20.00 uur. Het vaartuig moet dan boven water komen, maar verschijnt niet. Om 22.30 uur vermeldt de Amerikaanse kustwacht de onderzeeër officieel als vermist.

Maandag: De zoektocht begint

Amerikaanse en Canadese schepen beginnen aan de zoektocht naar de verdwenen Titan. Dan is al duidelijk dat het een lastige opgave wordt, omdat de hulpdiensten in een groot gebied moeten zoeken.

Dinsdag: Mogelijk een teken van leven

Er komt meer informatie over de opvarenden. Naast de Britse miljardair Harding blijken ook de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood en zijn zoon Suleman aan boord te zijn.

De zoektocht naar Dawood en de anderen wordt voortgezet en uitgebreid. Tijdens het zoeken neemt een Canadees vliegtuig, dat is uitgerust met materiaal waarmee het onderzeeërs kan volgen, geluiden waar.

Het zou om klopgeluiden gaan, die iedere dertig minuten worden herhaald. Dat kan een teken van leven zijn.

Woensdag: Zwaarder geschut ingezet in zoektocht

De tijd begint te dringen, doordat er maar een beperkte hoeveelheid zuurstof aan boord is. De zuurstof is volgens berekeningen donderdag op.

Om die race tegen de klok tot een goed einde te brengen, wordt er zwaarder geschut ingezet. Zo worden onderwaterrobots ingeroepen om het gebied waar eerder geluiden werden gehoord te onderzoeken.

Ook komt een Franse diepzeerobot in het gebied aan. Die robot kan tot wel 6 kilometer diep duiken.

Een onderzoeksschip van de Bahama's doet mee met de zoektocht naar de vermiste onderzeeër. Foto: EPA

Donderdag: Slechtste scenario komt uit

Aan het einde van de ochtend is de Titan nog steeds niet gevonden, waardoor de hoop op een goede afloop verdampt. Rond 11.00 uur komt de Titan volgens berekeningen zonder zuurstof te zitten.

Rond 19.00 uur krijgen we het eerste slechte nieuws: er zijn brokstukken gevonden rond het wrak van de Titanic. Ruim een uur later blijkt dat de brokstukken inderdaad onderdeel van de Titan waren.

Dat wordt op een persconferentie bevestigd: de brokstukken zijn van de vermiste onderzeeër. De restanten wijzen volgens experts op een implosie van het vaartuig, waardoor zij niet anders kunnen concluderen dan dat de vijf opvarenden om het leven zijn gekomen.

"We denken dat de crew op tragische wijze is overleden", laat OceanGate, de eigenaar van het vaartuig, in een verklaring weten. "Ons medeleven gaat uit naar de vijf personen en hun familie."