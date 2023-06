Kustwacht VS denkt dat opvarenden van onderzeeër zijn overleden na implosie

Delen via E-mail

De Amerikaanse kustwacht denkt dat alle vijf opvarenden van de vermiste onderzeeër Titan zijn overleden. Ze zouden om het leven zijn gekomen na de implosie van het vaartuig, zegt de Amerikaanse kustwacht. De onderzeeër vertrok zondag richting het wrak van de Titanic in de Atlantische Oceaan en werd kort daarna vermist.

Volgens een expert van de kustwacht werden er in totaal vijf stukken van de Titan gevonden. Een van die stukken wijst volgens de kustwacht op een implosie van het vaartuig.

Hierdoor is het volgens de kustwacht de vraag of er nog sporen van de overledenen gevonden worden. "Het is een meedogenloze omgeving", zei de expert van de kustwacht op een persconferentie. De zoektocht naar andere resten van de onderzeeër gaat door.