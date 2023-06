Kustwacht VS denkt dat alle opvarenden van vermiste onderzeeër zijn overleden

Delen via E-mail

De Amerikaanse kustwacht denkt dat alle vijf opvarenden van de vermiste onderzeeër zijn overleden. Dat heeft de eigenaar van het vaartuig in een verklaring laten weten. De onderzeeër vertrok afgelopen weekend richting het gezonken wrak van de Titanic en werd kort daarna vermist.

"We denken dat de crew op tragische wijze is overleden", laat OceanGate in een verklaring weten. "Onze hart en ziel gaan uit naar de vijf personen en hun familie."