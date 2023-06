Gevonden brokstukken zijn van vermiste onderzeeër

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De brokstukken die de Amerikaanse kustwacht eerder op donderdagavond vond, zijn van de vermiste onderzeeër Titan. Dat meldt de BBC. Het zou onder meer gaan om de achterklep van het vaartuig.

De brokstukken zijn de eerste concrete vondst in de zoektocht naar de onderzeeër. De kustwacht vond de brokstukken eerder op donderdagavond, maar toen was nog niet duidelijk of het om onderdelen van de onderzeeër ging.