Brokstukken gevonden in zoektocht naar vermiste onderzeeër

Bij de zoektocht naar de vermiste onderzeeër Titan zijn brokstukken gevonden. Dat meldt de Amerikaanse kustwacht op Twitter. De brokstukken werden aangetroffen op de zeebodem in de buurt van het wrak van de Titanic.

De brokstukken zijn de eerste concrete vondst in de zoektocht naar de onderzeeër. Experts van de kustwacht analyseren de nieuwe informatie en houden later in de avond een persbijeenkomst. Die bijeenkomst begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.