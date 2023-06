Iers debat over militaire neutraliteit verstoord door anti-NAVO-protest

Een Iers debat over de militaire neutraliteit van het land is donderdag verstoord door anti-NAVO-demonstranten. Zes mensen stonden op met spandoeken en schreeuwden door een toespraak van vicepremier Micheál Martin heen.

In Ierland woedt momenteel een stevige discussie over het al dan niet toetreden tot de NAVO.

Na tien minuten werden de demonstranten weggevoerd. Ze riepen "nee tegen de NAVO" en op de doeken stonden teksten als "NAVO-oorlogen, miljoenen doden". Martin probeerde in eerste instantie door te gaan met zijn speech, maar beet de demonstranten na enige tijd toe dat het "ondemocratisch" was dat ze hem niet lieten spreken.

Ierland is geen lid van de NAVO, maar de neutrale positie van het land staat ter discussie tijdens een vierdaags debat over het Ierse veiligheidsbeleid. Het debat werd donderdag afgetrapt op de universiteit van Cork.

De regering wil burgers en experts raadplegen over de neutrale status van het land. Die keuze volgt nadat Finland en Zweden, eveneens Europese neutrale staten, ervoor hadden gekozen te willen toetreden tot de NAVO. Dat deden zij naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne.

De komende dagen zullen zo'n 1.200 Ieren zich mengen in discussies op meerdere fora, waar ook internationale veiligheidsexperts aanschuiven. Ondertussen lopen de gemoederen in Ierland hoog op. Ook buiten de universiteit in Cork werd geprotesteerd.

Vicepremier Martin benadrukte na de hervatting van zijn toespraak dat de raadpleging van het volk en experts niet alleen gaat over de vraag of Ierland lid van de NAVO moet worden. De raadpleging gaat volgens hem vooral over het "fundamenteel veranderende geopolitieke landschap in Europa".