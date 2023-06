Zoektocht naar onderzeeër in cruciale fase, hoop lijkt vervlogen

Delen via E-mail

De zoektocht naar de vermiste onderzeeër Titan heeft inmiddels een cruciale fase bereikt. Hulpdiensten vrezen dat de zuurstof in het vaartuig de komende uren opraakt. Daarmee lijkt de hoop op overlevenden vervlogen.

Hulpverleners zijn de hele nacht blijven zoeken naar de vermiste onderzeeër. De zoektocht wordt donderdag voortgezet. Een van de onderzoekers benadrukt tegenover Britse media dat het uren zou duren om de vijf mensen in de onderzeeër te redden, mocht het vaartuig gevonden worden.

De onderzeeër zou voor 96 uur aan zuurstof hebben. Daarmee bereikt de zoektocht nu een cruciale fase. Zelfs als de vijf nog in leven zijn, gaat de Amerikaanse kustwacht ervan uit dat ze binnen enkele uren zonder zuurstof komen te zitten. Het is niet duidelijk wanneer dit precies zal gebeuren. De autoriteiten weten namelijk niet hoeveel zuurstof de passagiers verbruiken.

De Amerikaanse kustwacht leidt de enorme zoektocht, die zondag werd opgetuigd. Het aantal schepen en onderwaterrobots dat daaraan meewerkt, blijft voorlopig toenemen. Zo is er een extra Canadees schip met medisch personeel en een decompressiekamer onderweg. Ook zoeken er vliegtuigen mee vanuit de lucht.

Ook een Britse onderzeeër zoekt mee. Frankrijk stuurde een schip met een diepzeerobot, die kan afdalen tot 6 kilometer diepte. Dat schip is donderdagochtend aangekomen op de plek waar gezocht wordt. Canada leverde een op afstand bestuurbare onderzeerobot. Die is donderdagochtend aangekomen.

Een van die vliegtuigen nam woensdag klopgeluiden waar. De hulpdiensten hoopten dat de geluiden ze in de goede richting konden leiden. Maar doordat de bron van het geluid niet bekend is, kan niet met zekerheid gezegd worden of het geluid iets met de vermiste onderzeeër te maken heeft.