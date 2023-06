Waarom de onderzeeër je mogelijk meer boeit dan dode vluchtelingen

"Vijf mensen in een vermist duikbootje zijn wereldnieuws waarover we niet uitgepraat raken, honderden dode bootvluchtelingen bij Griekenland vinden we niet boeiend." Dergelijke teksten schreven meerdere NU.nl-lezers op ons reactieplatform NUjij. Waarom lijkt het nieuws over de onderzeeër meer te leven dan de laatste scheepsramp met vluchtelingen bij Griekenland?

Hoe verschrikkelijk het ook moet zijn om in de onderzeeër vast te zitten: het nieuws erover heeft veel ingrediënten van een spannende Netflix-serie. Een zaak van leven of dood met zelfs een cliffhanger: komt het nog goed? En een race tegen de klok, want de mensen in het vaartuig hebben steeds minder zuurstof. En dat alles gebeurt nota bene vlak bij de tot de verbeelding sprekende Titanic.

Bovendien is het nieuws dat niet eerder voorkwam. Dit in tegenstelling tot de ramp met de honderden omgekomen bootvluchtelingen bij Griekenland vorige week woensdag. Groot nieuws, maar wel nieuws dat helaas al veel vaker is gebeurd.

Al die zaken kunnen sowieso verklaren waarom het nieuws over de vermiste onderzeeër ons meer lijkt bezig te houden dan de vele bootvluchtelingen die afgelopen woensdag bij Griekenland zijn verdronken. Maar experts denken dat er ook andere oorzaken zijn.

"Mensen zijn meer geneigd zich zorgen te maken over groepen mensen waarin ze zich kunnen herkennen dan over groepen waarin ze zich weinig of helemaal niet kunnen inleven", zegt schrijver en cultureel psycholoog Keyvan Shahbazi tegen NU.nl.

Als voorbeeld noemt hij dat Oekraïense vluchtelingen in Nederland met open armen zijn verwelkomd, terwijl vluchtelingen uit landen als Afghanistan en Soedan vaker worden geweigerd. Datzelfde mechanisme verklaart volgens Shahbazi waarom er meer belangstelling voor de onderzeeër is dan het bootongeluk.

'We halen allerlei negatieve beelden naar boven'

Hoewel we misschien niet allemaal 250.000 dollar voor zo'n tocht met een onderzeeër kunnen betalen, denkt Shahbazi dat veel mensen in Nederland zich goed kunnen verplaatsen in het lot van de mensen in het vaartuig.

"In Nederland gaan mensen eerder op vakantie en een toeristische reis maken, zoals de mensen in die onderzeeër, dan dat ze uit hun land moeten vluchten vanwege onveiligheid", zegt hij. En op vakantie nemen sommige toeristen risico's zoals skiongelukken, ook voor lief.

Onze fascinatie voor de vermiste duikboot heeft ook te maken met hoe we informatie verwerken. "Mensen verwerken informatie op twee manieren: associatief en cognitief. Op de associatieve manier halen we automatisch beelden in ons geheugen naar boven die we hebben gekoppeld aan bepaalde gebeurtenissen. Dat gaat heel snel", legt Shahbazi uit.

"Op de cognitieve manier verwerken we informatie langzamer door erover na te denken en stil te staan bij de gebeurtenissen die we voor ons zien."

Wanneer het over vluchtelingen gaat, merkt Shahbazi dat veel mensen associatief met informatie omgaan. "Dan halen we allerlei negatieve beelden in ons geheugen naar boven. Dat komt doordat een vluchteling niet snel als een van ons wordt gezien, maar als de ander."

Minder negatieve associaties als we 'de ander' leren kennen

Volgens de cultureel psycholoog draagt mediaberichtgeving ook bij aan de negatieve associaties die mensen soms bij asielzoekers hebben. "Als we vaak in de media lezen over hoe sommige vluchtelingen overlast veroorzaken, dan beïnvloedt dat ons algemeen beeld over vluchtelingen. Dat negatieve beeld wordt dan elke keer actief wanneer het over vluchtelingen gaat."

Daarom vindt hij het belangrijk dat mensen zelf met vluchtelingen in gesprek gaan en zich bewust worden van de nieuwsberichten die ze lezen. "Hoe meer we 'de ander' in het echt leren kennen, hoe groter de kans dat het effect van negatieve associaties afneemt", denkt Shahbazi.

Lijken we wel écht zoveel op de VS?

Aan de hand van nieuwswaarden bepalen redacties welk nieuws ze brengen, vertelt mediawetenschapper Reza Kartosen-Wong. "Een van die nieuwswaarden is vermeende culturele nabijheid."

Redacties veronderstellen dat mensen elders in Europa en de VS culturele normen en waarden hebben die gelijk zijn aan die van 'ons', maar dat dit niet geldt voor bijvoorbeeld vluchtelingen uit Syrië. "Maar dat hoeft niet per se waar te zijn", benadrukt de mediawetenschapper.

Als voorbeeld noemt hij de soepele vuurwapenwet in de VS en de doodstraf in veel Amerikaanse staten. Deze wetten staan juist heel ver van Nederland af. "Die vermeende culturele nabijheid leidt er wel toe dat er in Nederlandse media vaker en meer nieuws is over mensen in Europa en de VS of over de gebeurtenissen daar", vertelt Kartosen-Wong.

We lezen nou eenmaal graag over beroemdheden

Verder lezen we graag over beroemdheden en mensen met aanzien, zoals leden van het koningshuis. Zo werd bekend dat de Britse miljardair Hamish Harding en de prominente Brits-Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood onder de inzittenden zijn van de verdwenen duikboot.

Volgens de mediawetenschapper dragen deze nieuwswaarden er onder meer aan bij dat er meer aandacht is voor de onderzeeër dan omgekomen bootvluchtelingen.

Wel vindt Kartosen-Wong dat redacties zich moeten afvragen waarom ze bepaalde nieuwskeuzes maken. Bij gevestigde media gaat het nieuws volgens hem nog altijd over dezelfde mensen en dezelfde landen. "Terwijl je ziet dat online nieuwsaanbieders via sociale media andere onderwerpen behandelen die niet zozeer worden bepaald door traditionele nieuwswaarden, en daar succesvol in zijn. Daar is dus vraag naar, vooral van jong publiek."