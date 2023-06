Zwangere vrouw doodgeschoten door haar tweejarige zoon in VS

Een zwangere vrouw en haar ongeboren kind zijn vorige week in de Amerikaanse staat Ohio overleden, nadat haar tweejarige zoon haar per ongeluk in de rug had geschoten met een pistool.

Het jongetje had het geladen pistool in de slaapkamer van zijn ouders gevonden, toen zijn moeder de was deed.

De 31-jarige moeder belde meteen na het incident de politie. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar probeerden artsen de ongeboren baby te redden door middel van een keizersnede, maar dat mislukte. Enkele uren later overleed de moeder aan haar verwondingen.

De politie vond in de slaapkamer een 9mm-pistool en twee andere geladen vuurwapens op een nachtkastje. De man van het slachtoffer was niet thuis toen zijn zoon op zijn vrouw schoot. De wapens waren van hem, zegt hij tegen lokale media.