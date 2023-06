Zoektocht naar duikboot levert na drie dagen nog niks op, tijd begint te dringen

De zoektocht naar de tijdens een excursie naar de Titanic vermiste duikboot heeft na drie dagen zoeken nog niks opgeleverd. De kustwacht blijft benadrukken dat het nog steeds om een reddingsoperatie gaat, maar de tijd begint wel te dringen. Er is waarschijnlijk nog maar genoeg zuurstof aan boord tot donderdagochtend.

Al dagenlang wordt de Atlantische Oceaan afgezocht naar de duikboot, die ongeveer net zo groot is als een kleine vrachtwagen. Er is inmiddels al een oppervlakte van zo'n 25.000 vierkante kilometer afgezocht. Ter vergelijking: België heeft een oppervlakte van zo'n 30.000 vierkante kilometer.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd gebons waargenomen. Speciale, in zee gegooide boeien pikten het geluid op. Er werden twee onbemenste onderzeeërs en een schip met sonarapparatuur naar de plek van het gebons gestuurd, maar er werd niks gevonden.

"We weten niet wat voor geluid het is, als ik eerlijk moet zijn", erkende een kustwachtofficier woensdagavond op een persconferentie. "We hopen dat als er nieuwe onderwaterrobots zijn, en die moeten in de ochtend arriveren, we weer kunnen zoeken in de gebieden waar geluiden zijn waargenomen."