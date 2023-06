In Amerikaanse luxerestaurants staat binnenkort (nep)kip op het menu

Delen via E-mail

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft woensdag de verkoop van (nep)vlees op basis van dierlijke cellen goedgekeurd. Daardoor kunnen Amerikanen binnenkort in het laboratorium gekweekt kippenvlees eten. Dat begint bij luxerestaurants. Het kan nog jaren duren voordat het in supermarkten ligt.

Het ministerie van Landbouw gaf de Californische bedrijven Upside Foods en Good Meat woensdag toestemming voor de verkoop van kweekvlees. Dat is vlees dat wordt gekweekt in stalen tanks met behulp van dierlijke cellen. Upside maakt daar bijvoorbeeld kipkoteletten en worstjes van.

Good Meat verandert kippencellen in schnitzels, nuggets, vleessnippers en saté. Het bedrijf verkoopt al kweekvlees in Singapore, het eerste land dat de verkoop van het vlees heeft toegestaan.

Beide bedrijven werken samen met twee exclusieve restaurants om hun vlees op de markt te brengen. Het kan een paar jaar duren voordat consumenten de producten in meer restaurants zullen tegenkomen en nog langer voordat het in supermarkten te vinden is.