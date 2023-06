Bijna dertig gewonden bij grote gasexplosie in binnenstad Parijs

Delen via E-mail

Door een explosie in het centrum van Parijs zijn woensdagmiddag bijna dertig mensen gewond geraakt. Vier verkeren in kritieke toestand, melden Franse media.

De explosie vond rond 16.55 uur plaats in Rue Saint-Jacques in het vijfde arrondissement van de Franse hoofdstad. Mogelijk is de explosie veroorzaakt door een gaslek.