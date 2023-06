Twee Nederlanders in Ecuador veroordeeld tot tien jaar cel wegens kinderporno

Marthijn U. en Lesley L. zijn in Ecuador veroordeeld tot tien jaar cel voor het maken en verkopen van kinderporno. Het duo was in Nederland al veroordeeld wegens het voortzetten van de verboden Vereniging MARTIJN.

De Nederlanders zijn lid van een netwerk van pedofielen, zo blijkt uit onderzoek. Ze zouden kinderen van tussen de acht en twaalf jaar gerekruteerd hebben. Deze kinderen benaderden ze via de ouders. Het netwerk bood onder meer geld en speelgoed aan.

U. en L. zijn vorig jaar gearresteerd in een hotel in de badplaats Canoa, in het noorden van de westelijke provincie Manabí. Het duo moet nu tien jaar de cel in vanwege de handel in en verkoop van kinderporno. Een derde persoon uit Belarus is vrijgesproken.

De vijftigjarige U. is oud-voorzitter van Vereniging MARTIJN. De Hoge Raad ontbond deze vereniging in 2014, omdat leden seks tussen volwassenen en kinderen verheerlijkten en propageerden.