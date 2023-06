Tientallen migranten verdronken na schipbreuk voor de kust van Gran Canaria

Delen via E-mail

Tientallen migranten zijn woensdag verdronken bij een schipbreuk voor de kust van het Canarische eiland Gran Canaria. Volgens de organisatie Walking Borders zijn zeker 35 van de 59 opvarenden om het leven gekomen.

Een bron binnen de Spaanse kustwacht zegt tegen persbureau Reuters dat onder de omgekomen migranten één kind is. Verder zouden de overige 24 mensen aan boord van het schip zijn gered.

De schipbreuk vond plaats op ongeveer 144 kilometer ten zuidoosten van het Spaanse eiland Gran Canaria, dat voor de kust van Marokko ligt. De rubberboot zou op weg zijn naar de Canarische eilanden toen het in de problemen raakte.

Vorige week kwamen zeker 82 migranten om het leven na het zinken van hun boot in de Middellandse Zee voor de Griekse kust. Hoewel ruim honderd opvarenden werden gered, wordt gevreesd dat het overgrote deel (mogelijk vijfhonderd personen) is verdronken. Daarmee is het hoogstwaarschijnlijk het dodelijkste migrantendrama van dit jaar.