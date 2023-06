Canada pikt onderwatergeluiden op in zoektocht naar vermiste duikboot

Canadese vliegtuigen hebben woensdag onderwatergeluiden opgepikt in de zoektocht naar de duikboot die onderweg was naar het wrak van de Titanic in de Atlantische Oceaan.

De zoekteams hebben zich naar het geluid toe verplaatst om de oorsprong ervan te achterhalen, meldt de Amerikaanse kustwacht. Er werd al gezocht vanuit de lucht en vanaf het water, maar de kustwacht gaat ook zoeken met een onderzeeër. Frankrijk stuurt een schip met een diepzeerobot.

Media spreken van "bonkende en knallende geluiden". Die werden met tussenpozen van dertig minuten opgepikt. Vier uur later werden andere geluiden gedetecteerd, schrijft CNN op basis van een interne memo van de Amerikaanse overheid. Mogelijk werden de geluiden opgevangen door sonarboeien in het zoekgebied. Maar de kustwacht deelde geen verdere details over het geluid. Inmiddels horen ze de geluiden al even niet meer.

De verplaatste zoekacties leverden tot nu toe geen resultaten op. Maar volgens de Amerikaanse overheid bieden de geluiden "hoop op overlevenden". De zoektocht gaat door, maar het enorme zoekgebied en het verbroken contact met de duikboot bemoeilijken die. Amerikaanse en Canadese vliegtuigen hebben inmiddels een gebied van ruim 12.000 vierkante kilometer doorzocht.

De onderzeeër is van buitenaf afgesloten met bouten, waardoor de inzittenden niet zonder hulp kunnen ontsnappen, zelfs als deze aan de oppervlakte komt. Als de Titan zich op de oceaanbodem bevindt, zou een reddingsactie nog uitdagender zijn, door de extreme omstandigheden.

Titan heeft tot donderdagochtend zuurstof aan boord

Bovendien is er tijdnood. De onderzeeër Titan, die net zo groot is als een vrachtwagen, is gebouwd om 96 uur onder water te kunnen blijven. Dat betekent de lucht voor de vijf passagiers donderdagochtend opraakt. Het is onduidelijk hoe het nu met hen gaat.

OceanGate Expeditions is eigenaar van de Titan. De oprichter van dat bedrijf, Stockton Rush, is aan boord van de onderzeeër. Dat zou ook gelden voor Shahzada Dawood en zijn zoon Suleman. Zij behoren tot een prominente Pakistaanse familie. De kapitein van de onderzeeër zou de Fransman Paul-Henri Nargeolet zijn. Eerder werd duidelijk dat de Britse miljardair en avonturier Hamish Harding in de onderzeeër zit.

OceanGate Expeditions organiseert sinds 2021 toeristische expedities naar het wrak van de Titanic. Een toerist betaalt een slordige 250.000 dollar (229.000 euro) voor een tocht naar het wereldberoemde passagiersschip dat in 1912 zonk na een aanvaring met een ijsberg. De Titanic ligt op 3.800 meter diepte.