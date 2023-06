Rellen in vrouwengevangenis Honduras eisen 41 levens, vrees voor meer doden

Delen via E-mail

Bij grote rellen in een vrouwengevangenis in Honduras zijn dinsdag minstens 41 doden gevallen. De autoriteiten vrezen dat het dodental nog verder oploopt, mede door de branden die er zijn gesticht.

De rellen braken uit in een vrouwengevangenis op 20 kilometer van de hoofdstad Tegucigalpa. Regionale media melden dat de rellen mogelijk zijn ontstaan nadat rivaliserende bendes elkaar opsloten en de ruimtes in brand staken.

Hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen bij de rellen, is nu nog niet te zeggen. Door de felle brand zijn nog niet alle doden gevonden en geïdentificeerd. Er zouden ook vrouwen zijn gevonden met kogelwonden.

Julissa Villanueva, de onderminister van Veiligheid, stelt dat georganiseerde misdaad achter de oproer zit. "We tolereren geen vandalisme of onregelmatigheden in deze gevangenis", schrijft ze op Twitter.