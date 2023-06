Zoon Biden schikt met justitie in zaak rondom belastingontduiking en wapenbezit

De andere aanklacht ging over het illegaal bezitten van een vuurwapen. Biden had het wapen in 2018 gekocht, zonder daarbij te zeggen dat hij cocaïne gebruikte. Dat zou de aankoop van het wapen illegaal hebben gemaakt. Biden schreef over zijn drugsgebruik in zijn in 2021 verschenen autobiografie. Door te schikken krijgt Biden ook in deze zaak waarschijnlijk strafvermindering.