Nederland betaalde al 12 miljoen euro aan nabestaanden Srebrenica-slachtoffers

Nederland heeft al 12 miljoen euro betaald aan nabestaanden van 350 mannen die zijn vermoord tijdens de genocide van Srebrenica in 1995. Dat meldt RTL Nieuws . De nabestaanden konden de afgelopen twee jaar een claim indienen omdat Nederland deels aansprakelijk is gesteld voor de dood van de mannen.

De betalingen volgen uit een proces dat nabestaanden van Srebrenicaslachtoffers hadden aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De Hoge Raad besloot uiteindelijk dat Nederland voor 10 procent aansprakelijk was voor de dood van een groep van ongeveer 350 mannen. Zij hadden zich verstopt op de compound van Dutchbat, maar werden weggestuurd.

Inmiddels hebben ongeveer achtduizend nabestaanden een claim ingediend, schrijft RTL Nieuws. De periode om een claim in te dienen is nu verstreken, maar nog niet alle verzoeken zijn behandeld. Tot nu toe heeft de speciaal ingestelde commissie in 1.145 gevallen een schadevergoeding toegekend en 3.300 aanvragen afgewezen.