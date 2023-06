Vermiste onderzeeër heeft volgens kustwacht VS nog zuurstof tot donderdagmiddag

De Amerikaanse kustwacht (USCG) breidt de zoekactie naar de vermiste onderzeeër bij de Titanic uit. Tot nu toe leverde de zoektocht nog niks op. De kustwacht stelde op een persconferentie dinsdagavond (Nederlandse tijd) dat de bemanning nog hooguit 41 uur aan zuurstof aan boord heeft. Dat betekent dat de onderzeeër donderdag aan het begin van de middag door zijn zuurstof heen is.

Met de onderzeeër Titan is sinds zondag geen contact meer geweest. Het schip was in de Atlantische Oceaan op expeditie naar de Titanic. Volgens het bedrijf achter de expeditie, OceanGate Expeditions, was er bij vertrek voor 96 uur zuurstof aan boord. Dinsdag rond 20.00 uur (Nederlandse tijd) was dat nog 40 of 41 uur.