Amerikaanse kustwacht gaat met duikboot naar vermiste onderzeeër zoeken

De Amerikaanse kustwacht (USCG) breidt de zoekactie naar de vermiste onderzeeër uit. Er wordt onder meer een duikboot ingezet, zodat er uitgebreider onder water gezocht kan worden. Ook Frankrijk gaat een handje helpen en stuurt een schip met een diepzeerobot.

Met de onderzeeër Titan is sinds zondag geen contact meer geweest. Het schip was in de Atlantische Oceaan op expeditie naar de Titanic. Volgens het bedrijf achter de expeditie, OceanGate Expeditions, was er voor 96 uur zuurstof aan boord.