Estland eerste oud-Sovjetstaat waar mensen van gelijk geslacht mogen trouwen

Het parlement van Estland heeft de weg vrijgemaakt voor invoering van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht. De Baltische staat wordt daarmee de eerste voormalige Sovjetrepubliek die dergelijke partnerschappen legaliseert.

Zo kwam er in 2013 een omstreden Russische wet die verspreiding van 'homopropaganda' moest tegengaan. Estland is lid van de NAVO en EU en steunt Oekraïne.

Legalisering van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht is niet onomstreden in Estland. De rechtse oppositie probeerde tevergeefs invoering van de wetgeving tegen te houden. Zo vonden critici dat de regering een referendum had moeten organiseren over het onderwerp.