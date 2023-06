Zoektocht naar vermiste onderzeeër bij Titanic verloopt moeizaam

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De zoektocht naar de onderzeeër die onderweg was naar de Titanic en verdween, verloopt moeizaam. Volgens de Amerikaanse kustwacht hebben de vijf mensen aan boord nog zuurstof voor 70 tot 96 uur. Dit zou betekenen dat ze tot donderdagmiddag kunnen overleven.

De vermiste onderzeeër Titan, die net zo groot is als een kleine vrachtwagen, heeft een kapitein en vier passagiers aan boord. Het is onduidelijk hoe het met hen gaat. Het gaat om onder anderen Stockton Rush, de oprichter van het bedrijf OceanGate Expeditions dat eigenaar is van de onderzeeër.