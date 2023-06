Britse parlement doet opgestapte Johnson alsnog in de ban om 'partygate'

Het Britse parlement doet oud-parlementslid en ex-premier Boris Johnson alsnog in de ban. Ze stemden maandag in met de aanbevelingen van het onderzoek naar Johnsons illegale feestjes in coronatijd.

Uit het onderzoek naar het zogenoemde 'partygate'-schandaal kwam donderdag naar voren dat Johnson het parlement "bewust misleidde" met zijn uitspraken over de feestjes. Hij hield bij hoog en laag vol dat er tijdens de lockdownfeestjes geen regels werden overtreden.

Johnson stapte diezelfde dag ook op als parlementslid. Daarmee ontliep hij de schorsing van negentig dagen waar het parlement nu mee in heeft gestemd. Toch heeft de stemming van vandaag wel enige gevolgen voor de ex-premier: zijn speciale pas om het parlement mee binnen te komen, wordt ingetrokken.

Van de 650 afgevaardigden stemden 354 voor de maatregelen en zeven tegen. Veel Conservatieven onthielden zich of kwamen niet eens naar het debat, onder wie premier Rishi Sunak. Hij zou het conflict met partijgenoot Johnson niet willen vergroten, omdat de ex-premier ondanks alle schandalen nog steeds populairder is dan hijzelf.

Johnson moest eerder al aftreden als minister-president van het Verenigd Koninkrijk. Hij noemde het onderzoek onder meer een "heksenjacht".