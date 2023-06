Uruguay zit met enorme bronzen nazi-adelaar in de maag

Uruguay weet niet wat het aan moet met een enorme bronzen nazi-adelaar. Plannen om het beeld, afkomstig van een groot Duits oorlogsschip, om te smelten in een vredesduif liepen afgelopen weekend op niets uit. Het is alweer de zoveelste rel rond de adelaar.

De adelaar werd in 2006 opgetakeld uit een Duits slagschip, de Graf Spee, dat in 1939 voor de kust van Uruguay tot zinken werd gebracht. Het bronzen beeld is 2 meter hoog, bijna 3 meter breed en weegt zo'n 350 kilogram. De vogel staat op een krans met daarin een hakenkruis.

Sinds het optakelen is er veel te doen geweest om de adelaar. In 2019 oordeelde een Uruguayaanse rechter dat de adelaar geveild moest worden. De opbrengst daarvan moest verdeeld worden tussen de staat en investeerders van het bedrijf dat het beeld boven water had gekregen.

Dat leidde tot gedoe, omdat het beeld met de verkoop in handen zou kunnen vallen van nazi-sympathisanten. Uiteindelijk oordeelde de hoogste Uruguayaanse rechter dat het beeld in handen van de staat zou blijven.

De Uruguayaanse president Lacalle Pou maakte afgelopen vrijdag bekend dat het beeld omgesmolten zou worden naar een vredesduif. "We zijn een samenleving van vrede en eenheid en we brengen dat ook in de praktijk", lichtte Pou het besluit toe.