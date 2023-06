Duikboot vermist waarmee Titanic bezocht kan worden, passagiers aan boord

Een duikboot waarmee mensen het gezonken wrak van de Titanic konden zien, is vermist geraakt. De kustwacht van de Amerikaanse stad Boston is begonnen met een zoektocht. Er zouden vijf mensen aan boord van de onderzeeër zijn.

Volgens The Guardian zaten er vijf mensen in de onderzeeër toen de duikboot zoek raakte. Het is onduidelijk hoe het met de passagiers gaat. In de duikboot passen maximaal vijf mensen.