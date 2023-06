China wil samenwerking óf conflict met VS, Amerikanen willen niet 'loskoppelen'

China en de Verenigde Staten moeten kiezen tussen samenwerking en conflict. Dat heeft de Chinese topdiplomaat Wang Yi zondag gezegd tegen Antony Blinken. De Amerikaanse buitenlandminister benadrukte dat de VS zich niet wil loskoppelen van China.

Blinken is sinds zondag in Peking. Het is het eerste bezoek van een Amerikaanse buitenlandminister aan China sinds 2018. Een eerder gepland bezoek dit jaar ging onder meer niet door vanwege een Chinese spionageballon boven de VS. Maandag ontmoet hij de Chinese president Xi Jinping.

Naast Wang trof Blinken zondag ook de Chinese buitenlandminister Qin Gang. Het gesprek duurde uren en was veel langer dan gepland. Topdiplomaat Wang is chef van de buitenlandcommissie van de Chinese Communistische Partij. Hij staat in de hiërarchie hoger dan Qin.