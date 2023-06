Bijna honderd doden door extreme hittegolf in India

Delen via E-mail

Zeker 96 mensen zijn omgekomen als gevolg van extreem hoge temperaturen in twee dichtbevolkte Indiase provincies. De hittegolf vormt een risico voor met name zestigplussers.

In het land zijn temperaturen tot wel 45 graden gemeten. De doden zijn gevallen in de noordelijke staat Uttar Pradesh en in het oosten van Bihar.