Russische oppositieleider Navalny kan in nieuwe zaak 30 jaar cel krijgen

Het controversiële proces tegen de prominente Kremlin-criticus Alexei Navalny gaat maandag van start. In de rechtszaak, die in een gevangeniskamp ten noordoosten van Moskou wordt behandeld, kan Navalny worden veroordeeld tot nog eens dertig jaar cel.

De 47-jarige oppositieleider, die ook van ordeverstoring in de gevangenis wordt beschuldigd, ontkent en herhaalt via een woordvoerder dat hij is aangeklaagd vanwege zijn politieke werk. Eerlijke oppositie in Rusland is onmogelijk en zijn veroordeling staat eigenlijk bij voorbaat al vast.