Twee maanden na start van oorlog is de situatie in Soedan een ware nachtmerrie

In het Zwitserse Genève wordt maandag een donorconferentie gehouden om geld op te halen voor humanitaire hulp aan Soedan. Twee maanden geleden brak de oorlog tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) uit. Wat is de situatie nu?

In het conflict strijden twee generaals om de macht in het land. President en legerleider Abdel Fattah Al Burhan staat aan het hoofd van het regeringsleger. Generaal Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti, is de leider van de paramilitaire groepering RSF.

Het conflict gaat de derde maand in, maar nog geen van de strijdende partijen heeft een groot voordeel behaald. De Soedanese bevolking lijdt zwaar onder het geweld. De oorlog heeft volgens het Soedanese ministerie van Volksgezondheid inmiddels drieduizend levens geëist. Meer dan zesduizend mensen zijn gewond geraakt.

Wat zijn paramilitairen? Paramilitairen zijn bewapende eenheden die losstaan van het officiële leger, maar wel vergelijkbare tactieken, training en wapens gebruiken. Door nieuwe leden te rekruteren, is de RSF de afgelopen jaren groter en sterker geworden. Naar schatting telt de groep nu ruim 100.000 paramilitairen. Het regeringsleger van Soedan bestaat uit ongeveer evenveel militairen.

Grote zorgen over humanitaire situatie

De humanitaire situatie in het land baart grote zorgen. Delen van de hoofdstad Khartoem, waar zwaar gevochten wordt, zitten al lange tijd zonder water en elektriciteit. Slechts de helft van de 130 ziekenhuizen in Khartoem functioneert nog. En alle ziekenhuizen in de regio Darfur zijn buiten gebruik, meldde de Soedanese minister van Volksgezondheid Haitham Ibrahim.

De Verenigde Naties maakt zich extra zorgen over de dreigende humanitaire ramp in de provincie Darfur, waar nu ook gevochten wordt. De situatie in die regio was al slecht door een twee decennia durend conflict, waarbij honderdduizenden mensen omkwamen en meer dan twee miljoen personen op de vlucht sloegen. De mensen in Darfur zitten gevangen in "een ware nachtmerrie", benadrukt de VN. Er is nu nog meer geweld dan in de afgelopen jaren, mensen lijden honger en er is maar weinig communicatie met de regio mogelijk.

Volgens de VN heeft meer dan de helft van de 49 miljoen inwoners van Soedan op dit moment humanitaire hulp nodig. Daarvoor is tot aan het eind van het jaar zeker 3 miljard dollar (2,7 miljard euro) nodig.

Nog eens 500 miljoen dollar is nodig voor de vluchtelingencrisis die door het conflict is ontstaan. Meer dan 500.000 mensen zijn op de vlucht geslagen naar buurlanden. En bijna 1,7 miljoen mensen zijn binnen Soedan ontheemd geraakt.

De donorconferentie die maandag in het Palais des Nations in Zwitserland wordt gehouden, moet geld opbrengen voor humanitaire hulp. De organisatoren zijn de VN, de EU, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië en Duitsland.

Gevechten bemoeilijken humanitaire hulp

Humanitaire hulp wordt bemoeilijkt door de hevige gevechten. Afgelopen vrijdag en zaterdag leek het leger het aantal luchtaanvallen op Khartoem op te voeren. Vooral arme en dichtbevolkte woonwijken werden geraakt, meldt persbureau Reuters. Veel bewoners van die wijken hebben niet genoeg geld om te vluchten en kunnen daardoor geen kant op.

Bij een van die aanvallen kwamen zaterdag zeventien mensen om het leven, onder wie vijf kinderen. 25 huizen werden verwoest. Het was een van de dodelijkste aanvallen sinds het begin van de oorlog.

Het leger is in het voordeel in het luchtruim van Khartoem en de omliggende steden Omdurman en Bahri. De RSF heeft zich vooral gevestigd in woonwijken, meldt Reuters.

Einde aan geweld is nog niet in zicht

De strijdende partijen stemden zaterdag in met een nieuw staakt-het-vuren van 72 uur. Dat bestand ging zondag om 6.00 uur in.

Het leger en de RSF spraken al meerdere keren een wapenstilstand af, onder meer om humanitaire hulp toe te laten. Tot nu toe ging het hoogstens om korte pauzes. Na het ingaan van een staakt-het-vuren vermindert het geweld doorgaans een beetje, waarna het weer oplaait en het bestand wordt geschonden.